Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой освободили похищенного предпринимателя из Киева.Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.Неизвестные похитили одного из предпринимателей возле его дома в Киеве. За освобождение заложника требовали от родных пострадавшего 100 тысяч долларов..подробнее

Новость была оставлена 23 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.