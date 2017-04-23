Интернет-магазин GearBest устроил распродажу смартфонов, снизив цену ряда моделей от крупных китайских производителей ровно до $100. Это устройства от Meizu, Elephone и Ulefone, брендов, широко известных в России высоким качеством своей продукции.

Смартфон Elephone P8000 предложен за $100 по купону «ElephoneP8» (40 экземпляров), и это 5,5-дюймовый Full HD-моноблок, но уже с Android 6.0 Marshmallow. В этой модели есть 3 Гб RAM, 16 Гб ROM, корпус темно-серого цвета «под карбон», процессор с частотой 8х1,3 ГГц, а встроенные камеры снимают в разрешении 5 и 13 Мп. Аккумулятор в Р8000 располагает емкостью 4165 мАч, у телефона есть доступ в сети LTE, а в комплекте с ним поставляется фирменная защитная пленка на экран.

От Meizu в акции участвует смартфон M2 Note

– за $100 его можно купить по промо-коду «MEIZUM2» (не более 40

экземпляров). Это недорогой фаблет с Full HD-экраном на 5,5 дюйма по

диагонали и матрицей IPS, предложенный в небесно-голубом цвете

пластикового корпуса и основанный на процессоре от MediaTek с восемью

ядрами по 1,3 ГГц каждое. Смартфон имеет доступ в сети 4G, работает на

Android 5.1 Lollipop, а его аккумулятор располагает емкостью 3100 мАч. В

M2 Note встроены 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти, плюс есть

слот microSD до 128 Гб и фотокамеры с разрешением 5 и 13 Мп.

Ulefone Vienna – это третий участник акции, и его цену можно снизить до $100 по коду «ViennaS». В данном случае стоимость включает в себя наличие сразу 32 Гб встроенной памяти, сканера отпечатков на задней панели и усиленного стекла Gorilla Glass 3 на лицевой части корпуса, закрывающего Full HD-экран с диагональю 5,5 дюйма. Процессор здесь тоже работает на частоте 8х1,3 ГГц, а объем оперативной памяти равен 3 Гб. ROM-память можно увеличить на 128 Гб за счет карт microSD. В телефоне есть 5- и 13-мегапиксельная фотокамеры, АКБ на 3250 мАч и ОС Google Android 5.1 Lollipop. При покупке можно выбрать цвет корпуса из четырех предложенных вариантов: черный, белый, серый и даже розовый.