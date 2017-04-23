Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения судьи Алексея Еськова, который удалил трех игроков команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом». По его мнению, арбитр работал предвзято. Иванов отметил, что «такой арбитр вообще не должен судить».

Новость была оставлена 23 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.