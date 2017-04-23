Биатлонист сборной России Максим Цветков пробежал Лондонский марафон. «Я прошел, эмоции не передать словами. Время 3 часа 52 минуты, думал, быстрее получится, рассчитывал на 3 часа 15 минут, но мышцы сказали «не сегодня»», — написал Цветков в своем Instagram. в Общем зачете он занял на 11128-й позиции.

Новость была оставлена 23 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.