Компания Lenovo не хочет отставать от своих конкурентов и работает над собственной графической оболочкой для смартфонов, которую она назвала ZUI. Этот интерфейс появится в составе смартфонов Motorola уже в этом году и позволит отличать эти мобильники от всех прочих уже не только по внешнему виду.

Сейчас смартфоны Motorola работают на чистом Android, который, как и чистый Linux, уныл и неинтересен. Дополнительные интерфейсы, если их делали специалисты с прямыми руками, могут расширить возможности прошивки, как это делает, к примеру, MIUI от Xiaomi, и Lenovo хочет сделать со своими мобильниками именно это. Дизайн, функционал и ресурсоемкость ZUI — все это на данный момент тайна за семью печатями, и даже неизвестно, частью каких именно смартфонов станет эта оболочка.

Вполне может оказаться так, что на бюджетных мобильниках от Motorola мы в очередной раз увидим обычный Android, тогда как ZUI можно будет попользоваться только лишь после покупки флагмана Z-серии. К слову, на это намекает и само название оболочки, но это пока всего лишь домыслы. В целом же идея очень неплохая: с учетом того, что все смартфоны имеют минимальные внешние отличия, являясь сенсорными «кирпичами», выделяться им можно лишь своей софтверной составляющей.