Компания Zotac рассказала о своем новом настольном компьютере Zbox CI327 nano размерами немногим большими габаритов вашего смартфона. Это очень легкий и компактный неттоп, который к тому же почти не греется и работает без единого шума, но при этом он все же относится к начальному уровню и может заменить лишь обычный офисный или домашний системник.

Zotac Zbox CI327 nano наделен размерами 128х127х57 миллиметров, и внутри него, в центре системной платы, располагается процессор Intel Celeron N3450 поколения Apollo Lake, уровень тепловыделения которого не превышает всего лишь 6 ватт. По сути, неттоп можно было сделать еще более компактным, но от этой идеи отказались в пользу слота под 2,5-дюймовый накопитель, так что мучиться с крошечным объемом флеш-памяти здесь не придется.

По умолчанию Zotac Zbox CI327 nano поставляется без винчестера и ОЗУ, и покупатель вправе поставить в него любой HDD или SSD, а также до 8 Гб RAM. В такой комплектации компьютер стоит ровно 135 долларов, но также предложена версия Plus с 4 Гб RAM и твердотельником на 120 Гб, хотя цена ее остается неизвестной. Все модификации Zotac Zbox CI327 nano несут в себе две сетевые карты, выходы VGA, DP 1.2 и HDMI 2.0, а также порт USB-C и по два порта USB 2.0 и 3.0. Кроме того, в наличии модуль WI-FI 802.11ac.