Стал известен день, когда в Россию вернется легендарный сотовый телефон Nokia 3310 в своем новом исполнении. Знаменитый на весь мир мобильник был анонсирован в конце февраля текущего года, и купить его получится уже менее чем через месяц.

Новая Nokia 3310 сильно отличается от оригинальной модели образца 2017 года, но зато она выйдет в самом правильном цвете — темно-синем с примесью серого, как и 17 лет назад. Конечно, будут и другие оттенки, например, ядрено-желтый и адово-красный, но это все от лукавого. В обновленной Nokia 3310 есть два слота под SIM-карты, поддержка карт microSD, плеер и даже фотокамера на 2 мегапикселя, а вот «Змейки», будем считать, здесь нет — финны испортили игрушку, сделав ее цветной и некрасивой.

Телефон очень похож на оригинал внешне, а внутри него скрыта батарейка на месяц работы в режиме ожидания или на 23 часа в режиме разговора, так что с таким аппаратом вы точно не останетесь без связи. К сожалению, стоимость Nokia 3310 в России пока неизвестна, а появление этого телефона в нашей стране назначено на 16 мая 2017 года. За рубежом аппарат стоит 49 евро вне зависимости от цвета, но советуем сделать предзаказ на темно-синюю версию, поскольку оставшиеся расцветки гарантированно не будут пользоваться спросом, а на эту в России возникнет вполне обоснованный дефицит.