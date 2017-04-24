ПАО Киевэнерго предупреждает жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за неурегулированных договорных отношений и долгов теплоснабжающей компании ООО Евро-Реконструкция (Дарницкая ТЭЦ).Об этом сказано в сообщении Киевэнерго.Читай также: Пять.подробнее

Новость была оставлена 24 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.