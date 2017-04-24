В Москве состоялась встреча председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и 12-летнего Захара Бадюка, который представляет Россию в пятом сезоне международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Мероприятие прошло в преддверии Международного дня футбола и дружбы.

Новость была оставлена 24 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.