Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) после матча «Зенит» — «Урал» отстранил главного арбитра встречи Алексея Еськова от обслуживания игры 25-го тура чемпионата страны ЦСКА — «Локомотив». Судья во встрече петербуржцев с екатеринбуржцами удалил трех футболистов «Урала».

Новость была оставлена 24 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.