Столичные правоохранители задержали Джошуа Гела – организатора нескольких преступных группировок, занимающихся похищением автомобилей.Об этом говорится на сайте Нацполиции.Читай также: Из Украины выдворили грузинских криминальных авторитетов “51-летний гражданин России был коронован в 1996 году.подробнее

Новость была оставлена 25 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.