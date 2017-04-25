Руководство миланского «Интера» решило закрыть команду на базе клуба из-за низких результатов в чемпионате Италии. Футболисты будут находиться на тренировочной базе с 25 по 30 апреля. Как говорится в заявлении, «поражение в матче с флорентийской «Фиорентиной» (4:5) неприемлемо для всех болельщиков».

Новость была оставлена 25 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.