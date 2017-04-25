Итальянская теннисистка Роберта Винчи, ставшая соперницей Марии Шараповой в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, раскритиковала предоставление wild card (специального приглашения) россиянке на соревнования. Несмотря на это, она считает Шарапову великим человеком и чемпионом.

Новость была оставлена 25 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.