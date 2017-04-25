Китайская компания Bluboo вспомнила, с чего начинали производители мобильных телефонов в ее стране, и выпустила смартфон S1. Это клон чистой воды, вот только скопирован он с еще одного китайского мобильника, Xiaomi Mi Mix, который не дает покоя ни одному производителю портативных средств связи.

Да, Bluboo S1 очень похож на Xiaomi Mi Mix, но сходство в данном случае чисто внешнее ,поскольку внутри имеется хоть и неплохое, но все же более слабое железо, хотя Mi Mix вышел полгода назад. Новый S1 располагает Full HD-экраном на 5,5 дюйма, рамки у которого все-таки есть, и это матрица IPS, хотя на днях в КНР вышел еще один клон Mi Mix — DooGee Mix (верно, здесь даже название менять не стали), и вот у него экран уже AMOLED. Далее, в Bluboo S1 есть 4 Гб оперативной памяти, два слота под SIM-карты и две тыльные фотокамеры с разной оптикой — одна 2- и вторая 13-мегапиксельная.

Селфи-камера смартфона снимает в разрешении 5 Мп и сохраняет сделанные кадры во внутренней памяти объемом 4 гигабайта. О чем не забыли авторы Bluboo S1, так это об интерфейсе USВ-С и о батарейке с хорошей емкостью 3500 мАч, к тому же надо отдать им должное за операционную систему Google Android 7 без дополнительных оболочек. У смартфона пока что нет даты релиза и розничной цены, но, думается, можно рассчитывать долларов на 200-250, с учетом не самой высокой популярности самого бренда Bluboo.