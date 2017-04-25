Компании Samsung и Qualcomm приступили к совместной работе над новым мобильным процессором с индексом 845, который в следующем году заменит нынешний 835-й чип, самый современный на сегодняшний день. Само собой, первым аппаратом, который получи его, станет флагман Samsung S9 — он выйдет в 2018 году.

Как сообщается, разработка смартфона S8 уже стартовала, и тут становится вполне понятной кооперация Samsung и Qualcomm — Samsung хочет довести свой будущий флагман до совершенства и проработать все его детали заранее, тем самым замаливая грехи за незабвенный Note 7. О новом процессоре 845 неизвестно ровным счетом ничего, поскольку он находится на самой ранней стадии разработки, но особых новшеств ждать не стоит, поскольку 835 сам по себе оказался прорывом, и сделать что-то существенно более мощное едва ли получится за столь короткий отрезок времени.

По мнению экспертов, нас ожидает 10-нанометровый CPU с повышенной частотой работы, но есть вероятность перехода на еще более современный 7-нанометровый техпроцесс, и это позволит сделать чип более экономичным и прохладным. Текущий Snapdragon 835 работает на частоте до 2,45 ГГц на восьми ядрах и располагает модулем LTE X16 и видеокартой Adreno 540. Пока что среди серийных смартфонов на нем работает только Samsung S8, поступивший в продажу три дня назад.