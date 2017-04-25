Федеральная антимонопольная служба России предписала Apple впредь заменять разбитые экраны на смартфонах iPhone непосредственно в России без возможности отказа от выполнения этой задачи. Раньше, пока на нее не подали в суд, Apple всеми способами избегала этого, но теперь ее действия признаны незаконными, и поделом.

Напомним, в 2016 году Apple отказалась ремонтировать одному из наших сограждан его iPhone, сославшись на что, что запасные экраны в Россию не поставляются. Она предложила ему «чуть-чуть» доплатить и купить новый аппарат, а тот взял и нажаловался на нее в ФАС. Естественно, дело получило широкую огласку, и в итоге действия Apple сочли нарушением закона о защите конкуренции, и Яблочной империи теперь никак не выкрутиться — ей буквально придется выполнять замену разбитых экранов, а в некоторых случаях и вовсе менять бракованные дисплеи по гарантии, а не отправлять владельцев ее смартфонов туда, откуда они пришли.

Заказать ремонт экрана можно в любом из авторизованных сервисных центров по всей стране, но вот стоимость работ по восстановлению никто не сообщает, потому как все в итоге будет зависеть от модели и от общего характера повреждений. На этот раз победа за ФАС, и это не может не радовать — Apple показали, кто тут главный, и теперь реализация ее iPhone по завышенным ценам хоть немного оправдана.