В Дарницком районе Киева во вторник, 25 апреля, мужчина с огнестрельным оружием ограбил пункт обмена валют.Читай также: В центре Киева в пробке у мужчины отобрали более миллиона гривен Об этом сообщает Эспрессо.Разбойное нападение на обменник было совершено на проспекте Григоренко, 18. В пункт обмена.подробнее

Новость была оставлена 25 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.