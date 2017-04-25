В 2016 население и предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ, которые поставляли тепло для населения) в структуре цены за природный газ уплатили «Укртрансгазу» (100% которого принадлежит «Нефтегазу») 57,4 млн долларов (или 1,5 млрд гривен по среднему курсу НБУ за 2016 год 25,55 гривен/доллар) в качестве тарифа за вход реверсного газа в украинскую ГТС.

Новость была оставлена 25 апреля 2017 20:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.