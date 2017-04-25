Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча состоялась во вторник, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых с минимальным счетом 1:0. Решающий мяч забил полузащитник Фернандо.

Новость была оставлена 25 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.