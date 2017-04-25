Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова, оригинальным образом уклонилась от летевшего в ее направлении мяча. Мяч полетел в направлении рефери, она, пытаясь избежать контакта, села на шпагат. В результате мяч прошел над ней, и встреча продолжилась.

Новость была оставлена 25 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.