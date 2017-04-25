Ажиотаж вокруг фитнес-трекеров и умных часов давно прошел, но многие компании не унимаются и продолжают работать над новыми моделями, и среди них популярная в России Xiaomi. Да, она создает новый трекер, и нет, это не будет Mi Band 3, как бы нам всем этого ни хотелось — гаджет выйдет под другим брендом и, соответственно, под другим названием.

Новинка от Xiaomi будет продаваться под брендом Mijia, а разработан он якобы компанией Weloop. По слухам, браслетик сможет работать три месяца на одном заряде даже при очень интенсивном использовании и сможет выполнять все функции стандартного фитнес-трекери кое-что еще. Новое творение Xiaomi будет предупреждать об опасности. К примеру, о возможном землетрясении, извержении вулкана, плохом настроении у вашей девушки (эх, мечты) и так далее.

Словом, о любых стихийных бедствиях вы будете предупреждены заранее, и это, на самом деле, очень полезная функция. Как именно браслет от Xiaomi будет узнавать обо всем этом, неизвестно, но если фишка и правда рабочая, то продавать его надо в первую очередь в Японии — там ему обеспечен успех. Показ гаджета состоится через два дня, 27 апреля в Китае, и тогда же станет известна его рекомендуемая стоимость.