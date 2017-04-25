Компания Gionee поведала о своем новом топовом фаблете M6S Plus — смартфоне с большим экраном и очень, очень емком аккумуляторе. Мобильник оказался крупным, мощным и очень дорогим для этого бренда, потому что он стоит чуть дешевле седьмого Айфона, и ценовая политика в данном случае не совсем понятна.

Смартфон Gionee M6S Plus располагает Full HD-экраном на 6 дюймов по диагонали, и это AMOLED под стеклом 2,5D, что неплохо, но при этом процессор здесь не самый мощный — Qualcomm 653 на восемь ядер с видеокартой Adreno 510. А вот ОЗУ здесь много, целых 6 Гб, да и с памятью встроенной не пожадничали: 64 или 256 Гб и карта microSD еще на 256 Гб. Фотокамер у Gionee M6S Plus две — сзади 12 Мп и спереди 8 Мп, от двойной камеры здесь было решено отказаться.

Смартфон поддерживает сети четвертого поколения, имеет GPS-ресивер, модуль WI-FI 802.11ac вместе с Bluetooth 4.0 и встроенный аккумулятор емкостью, внимание, сразу 6020 мАч, потому что к чему мелочиться. Это увеличило вес Gionee M6S Plus до 215 граммов, но, что любопытно, толщина этого смартфона осталась на уровне 8 миллиметров. Аппарат стоит 510 долларов за 64 Гб и 625 долларов за 256 Гб, и работает он на базе Android 6.