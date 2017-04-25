Интернет-магазин GearBest снизил цену на современный модельный ряд китайской компании Huawei – смартфоны, умные часы, наушники и аксессуары. Скидки действуют на ограниченное количество устройств, и покупателям из России доступна бесплатная доставка в пределах страны до ближайшего почтового отделения.





В каталоге смартфонов от Huawei цены снижены на такие модели 2017 года, как совсем недавно вышедший Honor 8 с двойной камерой – в черном цвете он стоит $330, в темно-синем $360. Вместе с ним GearBest предлагает популярный фаблет Mate 9 за $580 и Honor 6X, тоже «двухкамерный» по цене $190.

Моноблок Huawei Mate 8 тоже есть в списке, и его цена составляет ровно $300, а смартфон Huawei P9, с которого и началась эра устройств с двойной камерой в линейке данного бренда, оценивается в $602 со скидкой в размере 13%. К каждому из этих смартфонов в пару можно приобрести умные часы Huawei Honor Zero с минималистичным дизайном и сенсорным экраном круглой формы – они оцениваются в $77 и окрашиваются в черный цвет. Есть у Huawei и еще более элегантное решение в виде умного браслета TalkBand S2, имеющего слегка вытянутый и изогнутый экран, облегающий запястье. Стоимость этой новинки в рамках акции составляет всего $157.

В списке устройств, участвующих в распродаже, есть множество фирменных наушников от Huawei, среди которых есть как очень бюджетные решения, к примеру, Huawei AM115 стоимостью $6, так и топовые – к ним относится высококачественная гарнитура Huawei AM185, цена которой с 13-процентной скидкой составляет $79. Присутствует и несколько промежуточных вариантов – можно обратить внимание на наушники Huawei AM13 с ценником $24.

Со скидкой доступны и другие аксессуары Huawei – качественные силиконовые «бампера», дата-кабели, полностью совместимые со смартфонами данной марки, и даже есть модем 4G Huawei E5573s-856 за $84, способный раздавать интернет по WI-FI.