В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали людей, которые похитили книгу Апостол 1574 года из библиотеки имени Вернадского.Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.“В одном и из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения.подробнее

Новость была оставлена 26 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.