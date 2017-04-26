В среду, 26 апреля, в Киеве на территории детского сада на проспекте Владимира Маяковского взорвался неизвестный предмет. Читай также: Возле детской площадки в центре Киева нашли гранату Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник пресс-службы Нацполиции Киева Оксана Блыщик.Около.подробнее

Новость была оставлена 26 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.