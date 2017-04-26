В рамках всемирного дня футбола и дружбы на базе санкт-петербургского «Зенита» прошла специальная тренировка юного посла программы «Футбол для дружбы»-2017 Захара Бадюка. Он с пяти лет выступает на позиции вратаря с футболистами клуба и под руководством тренерского штаба команды.

Новость была оставлена 26 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.