Компания Samsung назначила дату возвращения смартфонов Galaxy Note 7 в продажу — эта комедия случится уже в начале лета текущего года. Почему комедия? Да потому, что стоить этот аппарат будет аж 620 долларов США, несмотря на его подмоченную репутацию.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 7 вышел в августе 2016 и в ноябре был снят с производства из-за бракованных аккумуляторов, которые постоянно взрывались и поджигали дома, автомобили и даже людей. Правда, тогда мобильник стоил 875 долларов, так что нам предоставили скидку взамен на риск обладания столь ненадежным телефоном. Конечно, новые Samsung Galaxy Note 7 якобы безопасны, ведь в них стоят проверенные аккумуляторы, но верить Samsung нельзя — раньше она уже говорила нечто подобное, но телефоны продолжали взрываться.

Емкость новых АКБ снижена с прежних 3500 мАч до 3200 мАч, а сами батарейки стали чуть меньше, чтобы гарантированно не соприкасаться с другими элементами смартфона, но все равно остается немалый риск самопроизвольного возгорания. Зато новые Samsung Galaxy Note 7 поступят в продажу сразу с седьмым Андроидом на борту, и это действительно веская причина вывалить целых 620 долларов за мобильник, который может взорваться в любой момент (сарказм).