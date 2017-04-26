Анонсирована новая панорамная камера YI 360 VR, позиционируемая как недорогая, но стоящая при этом как очень хороший китайский смартфон. В настоящее время ведется прием предварительных заказов на нее, и оставить заявку можно будет вплоть до июня текущего года — на этот месяц назначен именно на этот месяц.

Камера YI 360 VR стоит ровно 400 долларов США и оснащается двумя 12-мегапиксельными сенсорами от Sony с 220-градусной оптикой у каждого из них. Высокую стоимость новинке можно простить за процессор от Ambarella, которая попросту не умеет делать плохие процессоры обработки изображений. На выходе у YI 360 VR получается 360-градусное видео в разрешении 5,7К, которое может быть в автоматическом режиме загружено в память смартфона, если подключить его по Wi-Fi, или же можно вести стримы в Интернет в разрешении до 2,5К, опять же, панорамные.

Частота кадров в данной модели не превышает 30 в секунду при максимально возможном расширении, а весь контент она пишет на карту памяти microSD, которая не входит в комплект поставки. Заметим, что у YI 360 VR есть целая масса альтернатив за более приемлемую цену — та же Samsung Gear VR, представленная всего лишь месяц назад и оцененная в 250 долларов. Правда, она пишет в немного меньшем разрешении, но зато разница в стоимости почти двукратная в ее пользу.