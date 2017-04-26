Смартфон OnePlus 5, ожидаемый уже в этом году, станет настоящей проблемой для Samsung S8, как уверяют аналитики. Сегодня на просторах Сети был обнаружен вполне качественный рендер его задней панели, на котором можно увидеть двойную фотокамеру.

Что ж, камера у OnePlus 5 двойная, а вот про двойную вспышку почему-то забыли — стоит лишь один куцый светодиод, что дает повод усомниться в реальности изображения. По дизайну новый аппарат схож с прошлогодним OnePlus 3, которого он и заменит, но есть определенные отличия: к примеру, на задней панели нового флагмана нельзя увидеть сканер отпечатков пальцев. Тут можно сделать три предположения: дактилоскоп переехал либо на торец корпуса, либо в нижнюю часть лицевой панели, либо и вовсе интегрировался в сенсорный экран.

По слухам, OnePlus 5 соберут на процессоре Qualcomm 835 с восемью ядрами, а его экран с диагональю 5,5 дюйма обеспечит поддержку разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, как у всех современных флагманов. Также ожидается наличие сразу 6 или 8 Гб оперативной памяти и фотокамеры на 23 мегапикселя с дополнительным модулем неизвестной разрешающей способности. В ее состав войдут оптический стабилизатор и фазовый автофокус. И вроде бы все с начинкой OnePlus 5 хорошо, вот только аккумулятор емкостью 3000 мАч портит всю картину.