Найдены рендеры смартфона OnePlus 5
Категория: Техника | 26 апреля 2017 20:00

Смартфон OnePlus 5, ожидаемый уже в этом году, станет настоящей проблемой для Samsung S8, как уверяют аналитики. Сегодня на просторах Сети был обнаружен вполне качественный рендер его задней панели, на котором можно увидеть двойную фотокамеру.

OnePlus 5

Что ж, камера у OnePlus 5 двойная, а вот про двойную вспышку почему-то забыли — стоит лишь один куцый светодиод, что дает повод усомниться в реальности изображения. По дизайну новый аппарат схож с прошлогодним OnePlus 3, которого он и заменит, но есть определенные отличия: к примеру, на задней панели нового флагмана нельзя увидеть сканер отпечатков пальцев. Тут можно сделать три предположения: дактилоскоп переехал  либо на торец корпуса, либо в нижнюю часть лицевой панели, либо и вовсе интегрировался в сенсорный экран.

По слухам, OnePlus 5 соберут на процессоре Qualcomm 835 с восемью ядрами, а его экран с диагональю 5,5 дюйма обеспечит поддержку разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, как у всех современных флагманов. Также ожидается наличие сразу 6 или 8 Гб оперативной памяти и фотокамеры на 23 мегапикселя с дополнительным модулем неизвестной разрешающей способности. В ее состав войдут оптический стабилизатор и фазовый автофокус. И вроде бы все с начинкой OnePlus 5 хорошо, вот только аккумулятор  емкостью 3000 мАч портит всю картину.

Новость была оставлена 26 апреля 2017 20:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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