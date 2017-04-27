Категория: Столица | 27 апреля 2017 00:00
В Киее на Ирпенской улице горела трансформаторная подстанция. Об этом сообщили в ГСЧС, передает телеканал 112.
Киевэнерго отключил подстанцию, после чего пожар потушили.
Вызов спасателям поступил в 20:18 в среду, 26 апреля. Ликвидировали возгорание в 21:44 — ждали письменное разрешение от.подробнее
Новость была оставлена 27 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.