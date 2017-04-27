В Киее на Ирпенской улице горела трансформаторная подстанция. Об этом сообщили в ГСЧС, передает телеканал 112.

Киевэнерго отключил подстанцию, после чего пожар потушили.

Вызов спасателям поступил в 20:18 в среду, 26 апреля. Ликвидировали возгорание в 21:44 — ждали письменное разрешение от.подробнее