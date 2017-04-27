Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что была шокирована новостью о беременности американки Серены Уильямс. Она отметила, что не поверила своему агенту, когда он сообщил ей о беременности спортсменки. Россиянка отправила Уильямс сообщение, подчеркнув, что та еесильно удивила.

Новость была оставлена 27 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.