Кузнецова рассказала о шоке из-за беременности Серены Уильямс
Категория: Спорт | 27 апреля 2017 04:00

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что была шокирована новостью о беременности американки Серены Уильямс. Она отметила, что не поверила своему агенту, когда он сообщил ей о беременности спортсменки. Россиянка отправила Уильямс сообщение, подчеркнув, что та еесильно удивила.

Новость была оставлена 27 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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