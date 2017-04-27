Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала возвращение на корт после дисквалификации за употребление мельдония. Она отметила, что испытала особенное чувство, когда вышла на корт. Спортсменка подчеркнула, что сейчас для нее важен каждый матч, вне зависимости от соперника.

Новость была оставлена 27 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.