В киевском метрополитене запускают возможность использования банковских карт не только для разовых поездок, но и в качестве проездного билета на месяц. 27 апреля эту новость сообщил на пресс-конференции заместитель главы Киевской государственной городской администрации Николай Поворозник, пишет 44.ua.Читай.подробнее

Новость была оставлена 27 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.