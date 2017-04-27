Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Франции проводит расследование законности выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Он призвал не обращать внимания на информацию о расследовании.

Новость была оставлена 27 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.