Менее двух недель остается до официального анонса нового китайского смартфона ZTE Nubia Z17. На этот аппарат многие возлагают очень большие надежды, поскольку, как ожидается, это будет топовый флагман на процессоре Qualcomm 835 и с очень мощными камерами.

Показ нового ZTE Nubia Z17 назначен на 1 июня, о чем говорится в приглашениях, разосланных IT-журналистам, причем разработчики тонко намекнули еще и на презентацию нового голосового помощника с зачатками искусственного интеллекта. В эту сферу ринулись, такое ощущение, вообще все — даже Яндекс представил собственную голосовую помощницу по имени «Алиса», которая, однако, не отличается уникальными возможностями.

Ранее опубликованные в сети данные гласят, что в смартфоне ZTE Nubia Z17 ожидается наличие не только передового процессора от Qualcomm с восемью ядрами множеством фишек, но также 6 или 8 Гб оперативной памяти, Full HD-экрана на 5,5 дюйма, фотокамер на 12 и 23 Мп на задней панели и 16-мегапиксельной фронталки. Все это китайцы дополнят металлическим корпусом с оформлением из стекла, ОС Android от Google и батарейкой почему-то только на 3100 мАч. Не обойдется также без сканера отпечатков пальцев, двух слотов под SIM-карты и LTE-модема.