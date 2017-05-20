Компания Panasonic выпустила в продажу новый планшетный компьютер Toughbook 33, ориентированный на мужчин, не желающих работать в скучных офисах. Данный мобильный компьютер относится к классу трансформеров и вполне может использоваться в качестве ноутбука, а его корпус запросто выдержит удары, падения, воду, пыль, перепады температур и многие другие вредные факторы.

Panasonic Toughbook 33 стоит от 3650 долларов США и поставляется в комплекте с аппаратной клавиатурой и фирменным стилусом, который тоже имеет влагозащиту по стандарту IP55. Сам компьютер оснащен экраном на 12 дюймов с яркостью 1200 единиц и разрешением Quad HD, так что он не только выдает качественную картинку, но еще и не слепнет на солнце от слова совсем. Экран реагирует на касания мокрых рук и пальцев в перчатках, так что все очень здорово.

В основе Panasonic Toughbook 33 лежат процессора Intel Core i5 и i7 поколения Kaby Lake, до 16 Гб RAM и SSD-накопитель до 512 Гб, плюс есть два стерео-микрофона, фотокамеры на 2 и 8 Мп, поддержка LTE и двойная батарея с поддержкой горячей замены. В наличии порты 3xUSB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, две сетевые карты и кард-ридер, так что разъемов здесь хватит на всех. С клавиатурой Panasonic Toughbook 33 весит 2,8 килограмма, и этот компьютер можно уронить с высоты 1,5 метра, после чего он останется целым и невредимым.