Компания LG анонсировала новый смартфон Stylo 3 Plus, комплект поставки которого дополнен фирменным стилусом. Это современный фаблет, замена планшетному компьютеру, и оттого его экран увеличен до 5,7 дюйма по диагонали.

В LG Stylo 3 Plus экран получил рамки вполне обычной толщины и разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей, а внешность самого смартфона скопирована с ранних моделей Samsung, что особенно хорошо заметно по лицевой панели. Над дисплеем можно увидеть фотокамеру на 5 Мп без вспышки, а под ним — лишь логотип LG, так что кнопки управления здесь, судя по всему, виртуальные. Сзади у LG Stylo 3 Plus есть 13-мегапиксельная фотокамера и сканер отпечатков пальцев, и здесь же расположен основной динамик.

Что касается основных характеристик смартфона, то это процессор Qualcomm 435 на 8 ядер со встроенной видеокартой Adreno 505 и частотой 1,4 ГГц, 32 Гб встроенной памяти и почему-то всего лишь 2 Гб оперативной памяти. За работу всего этого железа отвечает батарея емкостью 3080 мАч, а контроль над начинкой осуществляет ОС Android 7 Nougat с фирменной оболочкой от LG. Смартфон LG Stylo 3 Plus уже поступил в продажу в Корее и США, но купить его можно пока лишь в комплекте с абонентским тарифом от оператора связи. Стоимость разблокированной версии не сообщается.