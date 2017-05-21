Мотоциклист на скорости вылетел с трассы
Категория: Спорт | 21 мая 2017 00:00

22-летний австралийский мотоциклист Джек Миллер вылетел с трассы во время гонки на Гран-при Франции. Заезд состоялся вечером в субботу, 20 мая. Спортсмен потерял управление над мотоциклом и врезался в борт. При этом сам Миллер не получил серьезных повреждений и сумел самостоятельно подняться на ноги.

Новость была оставлена 21 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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