22-летний австралийский мотоциклист Джек Миллер вылетел с трассы во время гонки на Гран-при Франции. Заезд состоялся вечером в субботу, 20 мая. Спортсмен потерял управление над мотоциклом и врезался в борт. При этом сам Миллер не получил серьезных повреждений и сумел самостоятельно подняться на ноги.

Новость была оставлена 21 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.