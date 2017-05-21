В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области полиция задержала грузовики с мусором из Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.Читай также: Львов на грани чрезвычайной ситуации из-за мусора — Садовый Согласно сообщению, в ночь на воскресенье жители села Подгорцы увидели,.подробнее

Новость была оставлена 21 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.