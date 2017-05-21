Московский ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи» в 30-м туре российской футбольной премьер-лиги и остался на втором месте в таблице. Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 4:0. В параллельном матче санкт-петербургский «Зенит» обыграл на выезде московский «Локомотив» (2:0).

Новость была оставлена 21 мая 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.