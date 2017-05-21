Болельщики московского «Спартака» подожгли кресла на стадионе тульского «Арсенала» во время матча 30-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала». Таким образом «канониры» набрал 28 очков и занял 14-е место в таблице РФПЛ.

Новость была оставлена 21 мая 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.