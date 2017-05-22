На днях во всем мире и в России стартовали продажи нового сотового телефона Nokia 3310. В цивилизованных странах за него просят порядка 50 евро, а в России его цена составляет ровно 4000 рублей, и всем вполне очевидно, что цена завышена как минимум на треть. Ноунеймовые китайские производители тоже знают это, и сегодня ими был представлен телефон Darago 3310 с намного более приемлемой ценой.

Darago 3310 очень похож на Nokia 3310 2017 года, но при этом не пытается выехать за счет некогда известного логотипа на корпусе и стоит всего 12 американских долларов или в районе 700 рублей по нынешнему курсу. Конечно, по характеристикам Darago 3310 сильно уступает настоящей 3310, но и разница в цене почти 6-кратная, плюс ко всему, мало кого волнует разрешение фотокамеры в обычной звонилке. Darago 3310 содержит два SIM-слота, слот microSD, модуль GSM, FM-тюнер, фотокамеру на 0,3 мегапикселя, батарейку емкостью 1050 мАч и порт microUSB для ее зарядки.

Экран телефона держит разрешение 320х240 пикселей при диагонали 1,77 дюйма, а сам аппарат продается в тех же цветах, что и оригинальный моноблок — в синем, сером, красном и желтом. Напомним, что настоящая Nokia 3310 теперь тоже собирается в Поднебесной. Так есть ли смысл платить больше, если разница между аппаратами далеко не так очевидна, как могла бы быть?