Компания Impossible Project пытается привнести в современную цифровую жизнь «аналоговую» частичку и занимается восстановлением фотоаппаратов Polaroid 600 с последующей их продажей. Сегодня она сообщила о подготовке особой версии такой камеры, получившей название Polaroid 600 Two-Tone Black and White, и купить ее можно будет только на сайте компании.

Polaroid 600 Two-Tone Black and White выйдет в очень ограниченном количестве экземпляров и сможет предложить черно-белую окраску и полностью оригинальные компоненты от тех самых Polaroid 600, спрос на которые когда-то давно превышал все мыслимые и немыслимые пределы. Следует отметить, что Impossible Project имеет самое прямое отношение к Полароидам — контрольный пакет этой компании удерживает бизнесмен из Польши Вячеслав Смолоковски, который в настоящее время в составе группы инвесторов владеет торговой маркой Polaroid. Отсюда и доступ к оригинальным запчастям, так что никакого обмана в данном случае нет.

Точное количество копий Polaroid 600 Two-Tone Black and White, готовящихся к релизу, по вполне понятным причинам держится в тайне, но уже известно, что каждый такой фотоаппарат оценивается в 180 американских долларов. Старт продаж предварительно запланирован на лето текущего года, однако в современных реалиях такой фотоаппарат способен лишь украсить интерьер квартиры тру-фотографа.