Китайские информаторы не упустили возможность слить в сеть очередной инсайд, касающийся мобильников от компании Apple. На этот раз они выложили фото, на котором якобы запечатлены заготовки корпусов для смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Подлинность снимков, само собой, проверить пока что невозможно, однако дизайн заготовок в точности повторяет внешность прототипов смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus, чьи фотографии, чертежи и даже рендеры ранее уже были показаны всем пользователям интернета. Как видно по снимку, ожидаемый восьмой Айфон окажется немного крупнее базового 7s, но не дотянет до 7s Plus, что может указывать на диагональ экрана в районе 5 дюймов при наличии у него рамок. Если же этих самых рамок у него все-таки нет, то запросто можно рассчитывать на все 5,2 или даже 5,3 дюйма, однако в этом плане никакой конкретики нет.

Остается непонятным расположение модуля двойной камеры на задней панели — совершенно неясно, зачем было разворачивать его на 90 градусов и тем самым портить внешний вид девайса — сейчас он смотрится совершенно негармонично, поскольку фотокамера расположена вертикально и помещена у левой кромки задней панели, а не посередине. Смартфоны iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus компания Apple намерена представить уже в начале осени этого года, и ходят слухи, что за iPhone 8 она попросит не менее $1000.