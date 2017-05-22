Определена символическая сборная лучших игроков чемпионата мира по хоккею, прошедшего в Кельне и Париже. В нее вошли два россиянина: вратарь Андрей Василевский, трижды отыгравший «на ноль», и форвард Артемий Панарин, ставший лучшим бомбардиром турнира (4 шайбы и 13 результативных передач).

Новость была оставлена 22 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.