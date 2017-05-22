Несколько футболистов мадридского «Реала» после матча последнего тура чемпионата Испании с «Малагой» (2:0) ворвались в зал для пресс-конференций и облили шампанским главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Так игроки решили отметить первое с 2012 года завоевание титула чемпиона страны.

Новость была оставлена 22 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.