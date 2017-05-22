Осенью, на столетие Октябрьской революции в Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, музей станет привлекательным туристическим объектом.

«Зачем городу это нужно? Прежде всего, мы.подробнее