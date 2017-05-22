В Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР
Категория: Столица | 22 мая 2017 16:00

   Осенью, на столетие Октябрьской революции в Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, музей станет привлекательным туристическим объектом.

«Зачем городу это нужно? Прежде всего, мы.подробнее

Новость была оставлена 22 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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