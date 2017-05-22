Категория: Столица | 22 мая 2017 16:00
Осенью, на столетие Октябрьской революции в Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба Киевсовета.
По его словам, музей станет привлекательным туристическим объектом.
«Зачем городу это нужно? Прежде всего, мы.подробнее
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