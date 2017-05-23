Клуб Английской премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в низший дивизион, по итогам сезона-2016/2017 заработал 99,9 миллиона фунтов стерлингов (128,6 миллиона долларов). Согласно информации источника, больше всех в прошедшем сезоне заработал ставший чемпионом «Челси» — 152,8 миллиона фунтов (198,6 миллиона долларов).

Новость была оставлена 23 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.