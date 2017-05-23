В сети обнаружен новый рендер пока не анонсированного средства связи, и источник изображения настаивает на том, что это сам Samsung Galaxy Note 8. Мобильник, по слухам, покажут нам не раньше августа текущего года, и на этом снимке он выглядит несколько иначе в сравнении с ранее показанными фото.

Как можно увидеть, Samsung Galaxy Note 8 содержит в себе двойную основную фотокамеру, а его внешность напоминает китайский смартфон OnePlus 3T, который, к слову, скоро заменит новая модель OnePlus 5. Но вот чего нет у данного аппарата, так это дактилоскопа рядом с основной камерой: столкнувшись с гневными отзывами пользователей о неудобном расположении сканера отпечатков пальцев в S8, компания Samsung решила не рисковать и перенести его. Где именно его поместят, сказать пока что сложно, но есть вероятность его интеграции непосредственно в сенсорный экран.

Samsung Galaxy Note 8 выйдет в ряде цветов корпуса и будет комплектоваться стилусом и экраном как у S8+, но все это мелочи: главное, чтобы с его батарейкой все было в порядке, и вот как раз о ней инсайдеры не говорят ни слова. Это отличный повод насторожиться. Поскольку именно из-за АКБ были сняты с продажи предыдущие Note 7 – данная модель стала самой провальной в истории смартфонов всего мира.